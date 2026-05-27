Две трети россиян пожаловались, что их беспокоят с работы во время отпуска

Согласно результатам опроса, более двух третей работающих россиян сталкиваются с тем, что их работодатели связываются с ними во время отпуска. Как сообщает «Газета.Ru», 19,5% респондентов отметили, что подобные ситуации происходят регулярно, 38% сталкиваются с ними периодически, а 11% признались, что из-за этого у них и вовсе нет полноценного отдыха. Лишь 32% участников опроса никогда не испытывали необходимости заниматься рабочими вопросами, находясь в отпуске.