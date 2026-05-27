Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому стоит осторожнее есть черешню

Черешню стоит есть умеренно, особенно людям с диабетом и инсулинорезистентностью.

Черешню стоит есть умеренно, особенно людям с диабетом и инсулинорезистентностью. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова.

По словам специалиста, взрослому человеку достаточно 150−300 граммов черешни в день. Это примерно 10−20 средних ягод.

«Особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности в связи с высоким содержанием фруктозы», — отметила Ямилова.

Для детей нормы меньше. Детям от года врач рекомендует 30−50 граммов в день, с трех лет — 80−100 граммов, с семи лет — 150−200 граммов. Диетолог добавила, что при переедании черешня может вызвать слабительный эффект. Это связано с содержанием простых сахаров и большого количества клетчатки.

При умеренном употреблении ягода полезна. В ней содержатся антоцианы, калий и витамин C, которые поддерживают сердце, сосуды и иммунитет.

(Фото на главной: Magnific.com).