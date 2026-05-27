Врач рассказала, кому стоит осторожнее есть черешню

Черешню стоит есть умеренно, особенно людям с диабетом и инсулинорезистентностью. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова.
По словам специалиста, взрослому человеку достаточно 150−300 граммов черешни в день. Это примерно 10−20 средних ягод.
«Особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности в связи с высоким содержанием фруктозы», — отметила Ямилова.
Для детей нормы меньше. Детям от года врач рекомендует 30−50 граммов в день, с трех лет — 80−100 граммов, с семи лет — 150−200 граммов. Диетолог добавила, что при переедании черешня может вызвать слабительный эффект. Это связано с содержанием простых сахаров и большого количества клетчатки.
При умеренном употреблении ягода полезна. В ней содержатся антоцианы, калий и витамин C, которые поддерживают сердце, сосуды и иммунитет.
