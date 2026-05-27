Мошенники маскируют банковские трояны под VPN-сервисы

Россиян предупредили о новой схеме распространения вредоносных программ под видом бесплатных VPN-сервисов. Вместо средств для анонимного доступа в интернет пользователи могут установить банковский троян, способный похищать личные данные и деньги.
Как сообщили эксперты по кибербезопасности, после установки такие приложения получают доступ к SMS-сообщениям, push-уведомлениям и данным банковских сервисов. Кроме того, вредоносное ПО может незаметно загружать дополнительные модули для дальнейшего заражения устройства.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин отметил, что мошенники всё чаще используют тему VPN как способ распространения вирусов.
«Сегодня мошенники всё чаще используют тему установки VPN как приманку для распространения вредоносного ПО. Пользователю предлагают “простое и бесплатное решение”, однако вместе с VPN он фактически устанавливает на устройство программу для слежки и кражи данных», — подчеркнул Немкин.
По его словам, особую опасность представляет то, что подобные приложения маскируются под легальные сервисы и распространяются через мессенджеры, пиратские сайты и неофициальные магазины приложений.
Депутат отметил, что современные банковские трояны способны перехватывать коды подтверждения, читать уведомления и даже удалённо загружать новые вредоносные компоненты.
Эксперты советуют скачивать программы только из проверенных источников и внимательно проверять, какие разрешения запрашивает приложение. Особую осторожность рекомендуют проявлять, если сервис требует доступ к SMS, уведомлениям или системным функциям смартфона.