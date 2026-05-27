В первые летние выходные стартует красноярский проект «ЯРкие БЕРЕГА»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня стартует четвертый сезон городского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Летняя программа объединит благоустроенные пространства на обоих берегах Енисея и продлится до 30 августа.
Всего в этом сезоне запланировано 14 мероприятий. Праздники пройдут на Центральной набережной, на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе, в микрорайоне Тихие зори у Чаши огня. Также проект охватит сквер Юдинский, парк «Солнечная поляна», озеро-парк Октябрьский, а также Березовку и Солонцы.
Откроет сезон семейный фестиваль «Первый детский» на Центральной набережной. Для гостей подготовлены мастер-классы, викторины, спортивные площадки и интерактивные зоны, посвященные истории края, науке и технологиям.
В течение лета в рамках проекта запланированы музыкальные выступления, фестивали, конкурсы и тематические события. К участию присоединятся театр оперы и балета, музыкальный театр, а также творческие коллективы и общественные объединения города.
Проект станет частью и празднования Дня города. 13 и 14 июня на Центральной набережной состоится концерт с участием камерного оркестра и музтеатра. В финале празднования выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит». 14 июня для жителей будут работать развлекательные площадки, а в завершение на сцену выйдет группа «Яхонт».
В мэрии напомнили, что в прошлом году мероприятия проекта посетили более 280 тысяч человек. На площадках выступили больше 670 коллективов, организовано более 720 интерактивных локаций.
Присоединиться к проекту могут все желающие — как участники или организаторы площадок.
