В Перми отремонтируют улицы, ведущие к образовательным учреждениям

Участки улиц, ведущие к образовательным учреждениям, отремонтируют в этом дорожном сезоне в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Так, в Ленинском районе обновят участки улиц Куйбышева, Николая Островского, Луначарского и Комсомольского проспекта. В Дзержинском районе отремонтируют улицу Решетникова от Петропавловской до проезда Якуба Коласа. Рядом находятся корпус детского сада № 268, Московская академия предпринимательства и факультет общественного здоровья Пермского государственного медицинского университета.
В Индустриальном районе приведут в порядок участок улицы Космонавта Леонова, где расположена гимназия № 1. В Кировском районе обновят улицу Светлогорскую, а в Свердловском районе — улицы Белинского, Революции и часть перехода Стахановская — Чкалова — Старцева. Отметим, всего в текущем дорожном сезоне в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 15 участков улиц в разных районах общей протяженностью свыше 12,8 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.