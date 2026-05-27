Методичку по сбору и хранению грибов летом подготовили для волгоградцев

Чтобы отличить съедобные грибы от ядовитых двойников, нужно знать конкретные признаки. Как объясняет Мария Комбарова, грибы-зонтики крупные (шляпка с мужской кулак), тогда как их ядовитые двойники из рода Лепиота значительно мельче — до 5−6 см. У ядовитых шампиньонов (желтокожий, пестрый) мякоть желтеет при надавливании и издаёт резкий неприятный запах. У летнего опенка, предупреждает эксперт, два опасных двойника: ложный опёнок кирпично-красный (вызывает диарею) и смертельно ядовитая галерина окаймлённая (растёт одиночно, шляпка до 4 см, ножка гладкая). Зеленоватую сыроежку часто путают с бледной поганкой, однако у поганки есть юбочка на ножке и клубневидное основание.