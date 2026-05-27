ЖКХ Минска раскрыло реальный способ серьезно сэкономить при отключении горячей воды — вот что надо сделать каждому

Жилищно-коммунальное хозяйство Минска назвало реальный способ серьезно сэкономить при отключении горячей воды.
Сезон отключений горячей воды в Минске стартовал в мае — вот полный график. Есть перечень адресов и на июнь. Без воды белорусы могут остаться в рамках таких плановых работ до 13 дней, а Министерство ЖКХ уверяет, что организации отрасли сами заинтересованы сократить этот срок.
Но коль горячая вода все же отключена, то это возможность несколько сэкономить на платежах за нее. Цифры израсходованных «кубов» за дни без горячей воды, которые вводятся при оплате, будут ниже. А значит, случится и экономия. Но — при одном условии: перекрытие горячеводного стояка в квартире на период отключения.
«На время профилактических отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры. Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого “не знает” и фиксирует проходящую по трубе холодную воду как горячую», — объясняют в минском ЖКХ.
Конечно, можно просто попытаться запомнить, что горячую воду отключили. Но никто не застрахован от машинального поворота смесителя, и тогда из крана горячей воды потечет холодная. То есть невнимательность обернутся использованием «несуществующей» услугой и оплатой за нее впоследствии.
«В конце месяца потребитель снимает показания счетчиков и вводит данные в ЕРИП при оплате коммунальных платежей за текущий месяц. И на всю воду, которую зафиксировал “горячий” прибор учета, распределяется потребленное за месяц количество тепловой энергии, зафиксированное прибором учета тепла или рассчитанное по нормативам на подогрев», — констатируют коммунальщики.
