Стабилизирована лесопожарная обстановка в одном из наиболее пожароопасных районов Хабаровского края

На сегодняшний день в Верхнебуреинском районе лесные пожары ликвидированы. Проводится переброска сил и средств с ликвидированных очагов на действующие для усиления группировок сил и средств пожаротушения. В том числе для стабилизации обстановки в Солнечном районе, где с начала текущих суток потушен один крупный пожар и проводятся работы по локализации и ликвидации 7 очагов.