Стабилизирована лесопожарная обстановка в одном из наиболее пожароопасных районов Хабаровского края

Лесопожарная обстановка на территории края осложнилась в мае в результате нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах, переходов в лес огня палов сухой травы с земель населенных пунктов, запаса и иных нелесных земель, в ряде случаев из-за грозовой активности, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
«Наиболее пожароопасными районами стали Верхнебуреинский и Солнечный, где почти с середины мая (с 13 по 26 мая 2026 г.) федеральными и региональными силами Авиалесоохраны, наземными лесными службами ликвидировано 26 труднодоступных лесных пожаров. В том числе 9 крупных очагов», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Верхнебуреинском районе лесные пожары ликвидированы. Проводится переброска сил и средств с ликвидированных очагов на действующие для усиления группировок сил и средств пожаротушения. В том числе для стабилизации обстановки в Солнечном районе, где с начала текущих суток потушен один крупный пожар и проводятся работы по локализации и ликвидации 7 очагов.
Еще 6 рукотворных и грозовых пожаров тушат в Амурском, Хабаровском, Тугуро-Чумиканском районах, районах им. Полины Осипенко и им. Лазо.
Всего в борьбе с лесными пожарами в крае задействовано свыше 350 человек, около 60 ед. техники.
Профессиональную помощь в стабилизации обстановки региону оказывают 108 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Республики Бурятия. Кроме того, продолжается наращивание федеральных сил Авиалесоохраны. В регион направлены еще 106 авиапожарных федерального резерва. Ранее они оказали помощь в борьбе с лесными пожарами Амурской области, Еврейской автономной области и государственному природному заповеднику федерального значения «Бастак».
Напомним, с 20 мая 2026 г. на всей территории Хабаровска края действует режим ЧС в лесах.