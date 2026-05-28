Идут на таран: дроны РФ взрывают «Лютых» и «Вампиров», срывая атаки ВСУ

В небе над Сумской областью развернулись настоящие воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА ВСУ, сорвав разведывательно-ударную операцию противника. Вражеские аппараты были своевременно выявлены и ликвидированы в воздухе, что позволило нарушить огневое обеспечение ВСУ и значительно снизить угрозу для российских подразделений. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, как устроена тактика зенитных дронов, какие цели для них в приоритете и как на поле боя внедряется искусственный интеллект.