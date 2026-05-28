Красноярцам рассказали, как снизить долговую нагрузку без банкротства

При временных финансовых трудностях могут помочь кредитные каникулы. Они позволяют на определенный срок приостановить или сократить выплаты по кредиту. После окончания льготного периода долг не списывается, а переносится на более поздний срок. Как правило, для получения такой меры поддержки необходимо подтвердить снижение дохода или другие уважительные обстоятельства.