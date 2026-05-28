В Калининграде мужчина купил машину за 3,5 млн рублей, а через два года взыскал за неё 15 млн

Проблемы начались из-за неисправности рулевого оборудования. Машину приняли на гарантийный ремонт, но его качество владельца не устроило. Мужчина отказался подписывать акт приёмки и направил заявление об одностороннем отказе от договора. Дело дошло до суда, который встал на сторону покупателя. Калининградца обязали вернуть автомобиль, а с изготовителя постановили взыскать стоимость транспорта, разницу в цене, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.