В Калининграде мужчина купил машину за 3,5 млн рублей, а через два года взыскал за неё 15 млн

До конца гарантии у авто начались проблемы с рулём.

Источник: Клопс.ru

Калининградец купил новую легковушку за 3,5 млн рублей, а через два года добился расторжения договора и взыскал с производителя 15 млн. Об этом сообщает региональное управление ФССП пишет в своём телеграм-канале в четверг, 28 мая.

Проблемы начались из-за неисправности рулевого оборудования. Машину приняли на гарантийный ремонт, но его качество владельца не устроило. Мужчина отказался подписывать акт приёмки и направил заявление об одностороннем отказе от договора. Дело дошло до суда, который встал на сторону покупателя. Калининградца обязали вернуть автомобиль, а с изготовителя постановили взыскать стоимость транспорта, разницу в цене, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Приставы арестовали счета должника и запретили ему распоряжаться 23 грузовыми фургонами Hyundai 2016−2019 годов выпуска. После этого компания начала выплачивать деньги. Ограничения сняли только после полного расчёта, включая исполнительский сбор в 1,7 млн рублей.

