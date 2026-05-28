Томская область получит грант Российского научного фонда на исследования

Средства поступят в распоряжение политехнического университета.

Грант по итогам конкурса прикладных исследований по нацпроекту «Средства производства и автоматизации» от Российского научного фонда получит Томская область, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Научный коллектив Томского политехнического университета получит в 2026—2028 годах до 10 млн рублей ежегодно. Средства будут направлены на реализацию проекта в интересах квалифицированного заказчика «Создание универсального высокопроизводительного оборудования для развития фторидных технологий углеродных материалов».

«Томская область в очередной раз подтверждает свой статус одного из ключевых научно-образовательного центров страны. Для достижения целей технологического лидерства у нашего региона есть сильная фундаментальная наука, сильные университеты и прорывные технологии», — отметила заместитель главы региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.