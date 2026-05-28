Глава МИД Норвегии заявил, что Европа не должна быть посредником в переговорах России и Украины

Европейские государства не должны становиться посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью изданию The Telegraph.
По его словам, существует два возможных формата участия Европы. Первый — выступать единым «голосом Европы» в ходе возможных переговоров, что он назвал разумной идеей. Второй — пытаться заменить собой посредников. Этот вариант Эйде считает неудачным.
Министр подчеркнул, что, на его взгляд, европейским странам следует сосредоточить усилия на военной поддержке Украины.
