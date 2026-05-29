Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер из Приморья взял золото на всероссийском первенстве

Владимир Дранько выступил в категории до 86 кг.

Источник: Национальные проекты России

Молодой спортсмен из города Дальнегорска Приморского края Владимир Дранько взял золото на первенстве России по боксу среди юниоров 17−18 лет, сообщили в региональном Агентстве проектного управления. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России».

Соревнования проходили в Калининграде, в них приняли участие почти 300 спортсменов со всех регионов страны. Воспитанник спортивной школы «Лотос» из Дальнегорска Владимир Дранько выиграл золотую медаль. В финале весовой категории до 86 кг приморский юниор единогласным решением судей со счетом 5:0 победил москвича Владислава Карпусева.

Для Дальнегорска эта победа стала исторической. Последний раз спортсмены этого города выигрывали первенство России в аналогичной возрастной категории почти 20 лет назад — в 2006 году золото завоевал Иван Зайченко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше