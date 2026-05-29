Боксер из Приморья взял золото на всероссийском первенстве

Молодой спортсмен из города Дальнегорска Приморского края Владимир Дранько взял золото на первенстве России по боксу среди юниоров 17−18 лет, сообщили в региональном Агентстве проектного управления.
Соревнования проходили в Калининграде, в них приняли участие почти 300 спортсменов со всех регионов страны. Воспитанник спортивной школы «Лотос» из Дальнегорска Владимир Дранько выиграл золотую медаль. В финале весовой категории до 86 кг приморский юниор единогласным решением судей со счетом 5:0 победил москвича Владислава Карпусева.
Для Дальнегорска эта победа стала исторической. Последний раз спортсмены этого города выигрывали первенство России в аналогичной возрастной категории почти 20 лет назад — в 2006 году золото завоевал Иван Зайченко.
