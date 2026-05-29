Более 17 тысяч пожилых жителей Татарстана прошли медосмотры

Особенность программы заключается в комплексной поддержке.

Источник: Национальные проекты России

Доступ к качественной медицинской помощи продолжают повышать в Республике Татарстан при поддержке нацпроекта «Семья». С начала 2026 года более 17 тыс. пожилых жителей сельских территорий проверили свое здоровье в больницах, сообщили в исполнительном комитете Спасского района.

Пенсионерам помогают проходить необходимые медицинские осмотры специализированные службы. Чаще всего соцработники сопровождают пациентов на плановые визиты к врачам, в том числе на вакцинацию или диспансеризацию. Такие профилактические осмотры — это фундамент здоровья. Ведь ранняя диагностика позволяет выявлять патологии на первых стадиях, когда лечение максимально эффективно.

Ключевая особенность программы заключается в комплексной поддержке: пожилых людей не просто доставляют в больницы, но и помогают им на всех этапах поездки. Система адресной помощи пенсионерам в Татарстане выстроена системно и планомерно. В 2026 году медицинской помощью планируют обеспечить свыше 35 тыс. пожилых жителей сел.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.