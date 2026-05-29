В Миноборе Прикамья рассказали, что делать при атаке БПЛА во время ЕГЭ

Сотрудники Минобра Пермского края в преддверии 1 июня поделились в канале ведомства в MAX инструкциями о том, что как выпускникам стоит вести себя в случае, если сигнал тревоги застанет их в день экзамена.
«Сохраняйте спокойствие Доверяйте только официальным источникам информации. Следуйте инструкции работников пункта проведения экзамена — они действуют по единым отработанным алгоритмам», — советуют сотрудники ведомства.
Так, в случае, если сигнал тревоги поступил до начала экзамена, то есть до 10:00, будут действовать стандартные алгоритмы при угрозе БПЛА в образовательных организациях:
«Если вы находитесь в учебном заведении, действуйте по инструкции педагогов, если тревога застала вас на улице, укровйтесь в ближайшем безопасном месте, а если вы еще доме, не покидайте помещение до отмены беспилотной опасности», — говорят сотрудники минобра. — Помните: до отбоя тревоги экзмен не начнут".
Если сигнал тревоги поступил после того, как экзамен начался, работник пункта должен вывезти молодых людей из аудитории. С собой они должны взять только паспорт, экзаменационные материалы необходимо оставить на местах. Работник пункта должен опечатать дверь и проводить выпускников в безопасное место до отбоя беспилотной опасности. Время написания экзамена продлят на фактическое время отсутствия в аудитории.
«Если время перывания экзамена составит больше 1 часа, то экзамен в этот день может быть дорочно завершён по согласованию с минобрнауки прикамья и перенесён на резервный день», — добавили в ведомстве.
