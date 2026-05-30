Рекордное снижение материнской смертности зафиксировали в Казахстане

В Казахстане зафиксировано существенное снижение материнской смертности, передает DKNews.kz.
По итогам первого квартала 2026 года показатель сократился сразу на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили на заседании коллегии Министерства здравоохранения.
За сухими цифрами статистики стоят сотни сохраненных жизней и масштабные изменения в системе охраны здоровья женщин и детей. Государство делает ставку на раннее наблюдение беременных, развитие женских консультаций и повышение доступности медицинской помощи даже в самых отдаленных регионах страны.
Смертность матерей снизилась почти вдвое
По данным Министерства здравоохранения, показатель материнской смертности за первые три месяца 2026 года составил 6,8 случая на 100 тысяч живорождений. Год назад этот показатель находился на уровне 12,0.
Положительная динамика наблюдается и по младенческой смертности. Она снизилась с 5,92 до 5,56 случая на тысячу родившихся живыми детей.
О ходе реализации Концепции развития здравоохранения рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. По его словам, одним из ключевых направлений остается программа поддержки семьи, материнства и детства.
Почему показатели начали улучшаться
В Минздраве связывают снижение смертности с рядом системных решений, которые начали внедряться в последние годы.
Так, ранний охват беременных медицинским наблюдением достиг 77,6 процента. Это означает, что все больше женщин обращаются за медицинской помощью на ранних сроках беременности, когда многие риски можно предотвратить.
Кроме того, вырос охват прегравидарной подготовкой — комплексом обследований и консультаций еще до наступления беременности. Сейчас такой подготовкой охвачено 54,5 процента женщин фертильного возраста.
Эксперты отмечают, что именно профилактика и раннее выявление осложнений сегодня становятся главным инструментом снижения материнской смертности.
Программа «Аналар саулығы» охватила тысячи женщин
С августа 2025 года в Казахстане действует программа «Аналар саулығы», направленная на укрепление здоровья будущих матерей.
Программа предусматривает прохождение 15 бесплатных базовых исследований на уровне первичной медико-санитарной помощи. Ее главная задача — повысить осведомленность женщин о собственном здоровье и помочь выявлять возможные риски еще до появления серьезных осложнений.
В Минздраве считают, что именно профилактический подход позволит и дальше улучшать показатели здоровья матерей и новорожденных.
В стране возрождают сеть женских консультаций.
Одним из наиболее заметных шагов стала масштабная модернизация системы акушерско-гинекологической помощи.
Министерством здравоохранения утверждены мастер-планы по реновации 19 областных перинатальных центров в 17 регионах страны.
Особое внимание уделяется развитию сети женских консультаций
«В рамках реновации с целью обеспечения комплексного медицинского обслуживания женщин от планирования семьи до послеродового восстановления возобновлены “Женские консультации”, 273 из которых действуют в городах, 152 — в сельской местности, 24 — при областных перинатальных центрах. В планах открытие дополнительно 49 женских консультаций на базе ПМСП», — рассказал первый вице-министр.
Сегодня по всей стране работают уже 449 женских консультаций, а в ближайшие годы их станет еще больше.
Для беременных из группы риска открыли специальные пансионаты.
Еще одним важным направлением стала помощь женщинам с осложненной беременностью.
При 19 областных перинатальных центрах открыты пансионаты «Салауатты Ана». Здесь будущие мамы из группы высокого риска могут заранее находиться под наблюдением врачей и получать необходимую медицинскую помощь.
На сегодняшний день в таких пансионатах развернуто 89 коек. Помощь уже получили более 3,5 тысячи беременных женщин.
Что это значит для казахстанских семей
Снижение материнской и младенческой смертности считается одним из главных индикаторов эффективности системы здравоохранения. Улучшение этих показателей говорит не только о качестве медицинской помощи, но и о повышении доступности профилактики, диагностики и сопровождения беременности.
В Минздраве уверены, что дальнейшее развитие женских консультаций, модернизация перинатальных центров и расширение профилактических программ позволят сохранить положительную динамику и сделать материнство в Казахстане еще более безопасным.