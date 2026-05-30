Экспозицию в честь Всероссийской выставки 1896 года открыли в Заповедных кварталах

Ранее посвященная историческому событию выставка начала работать в одном из пакгаузов.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские Заповедные кварталы представили экспозицию, посвященную 130-летию Всероссийской выставки 1896 года (0+). Ранее мероприятие в честь исторического события в Нижнем Новгороде состоялось в пакгаузе: его посетил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказали представители Заповедных кварталов АНО «АСИРИС», выставка «18−96» начала работать в культурном центре «Короленко, 18». Посетившие экспозицию смогут «перенестись» на 130 лет назад и увидеть родной город глазами путешественника, который приехал в город на Волге и остановился в деревянном доме.

«В распоряжении нашей команды оказались уникальные фотооткрытки начала XX века с видами города — они и подсказали идею: устроить экспозицию прямо здесь, в доме Авдотьи Скворцовой, чтобы каждый мог вообразить себя тем самым путешественником, разглядывающим открытки и прокладывающим свой маршрут по преобразившемуся городу», — поделился глава нижегородского минтуризма Сергей Яковлев.

Посетить экспозицию можно до 15 августа.