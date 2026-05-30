Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты

Котяков: Соцфонд начнет принимать заявления на семейную выплату с 1 июня.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Родители двух и более детей с 1 июня до 1 октября 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты», — сказал Котяков, слова которого приводит его пресс-служба.

Он уточнил, что после получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%. Социальный фонд вернет гражданину разницу единым платежом. Так, родители, у которых был официальный доход в 2025 году, в этом году смогут вернуть часть выплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.

Согласно данным пресс-службы, такую поддержку смогут получить работающие родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.

Предварительно, семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.

