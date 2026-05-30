Где в Воронеже отключат горячую воду? График на июнь 2026 года

Под отключения подпадают жители 1146 многоквартирных домов.

Железнодорожный район.

С 16 по 29 июня.

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;

пр-т 124а, 124б, 126, 130, 132;

Набережная, 1, 1а/1;

ул. Конституции, 135а, 139, 141а;

ул. Липецкая, 108а, б, 124.

С 23 июня по 06 июля.

пер. Серафимовича, 14.

С 25 июня по 7 июля.

ул. Землячки, 33а кв. 1, 33б кв. 1, кв. 3, 35а кв. 1, 37, 37а, 43;

ул. Артамонова, 28/1.

С 26 июня по 8 июля.

ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;

ул. Лесной массив, 6.

С 3 по 12 июня.

ул. Электровозная, 2, 4, 6, 8;

ул. Калининградская, 100, 100а, 102, 108;

ул. Богатырская, 30, 34, 34а, 36.

С 17 по 26 июня.

ул. Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67 В, 67/1, 69, 69а, 69б, 69 В, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83.

С 16 по 25 июня.

ул. Артамонова, 22 В, 22Б.

С 8 по 21 июня.

ул. Артамонова, 34б, 38б, 12, 12а.

С 1 по 14 июня.

ул. Остужева, 2/1.

Левобережный район.

С 1 по 5 июня.

ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 66;

ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;

ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24;

ул. Саврасова, 2, 16;

ул. Корейская, 6б, 6а;

ул. Лихачева, 21, 25.

С 15 по 19 июня.

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

ул. Ростовская, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

ул. Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20;

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

С 8 по 11 июня.

ул. Ленинградская, 55а;

ул. Героев Стратосферы, 1;

Ленинский пр-т, 10а.

Со 2 по 8 июня.

Ленинский пр-т, 32, 34, 96а, 96б, 100б;

ул. Ленинградская, 68, 104, 108, 110;

ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 28, 30.

С 15 по 21 июня.

ул. Героев Стратосферы, 9а, 13а;

ул. Беляевой, 2, 4, 6;

ул. Циолковского, 19;

ул. Полины Осипенко, 19, 24.

С 30 июня по 6 июля.

ул. Кулибина, 13а;

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;

Ленинский пр., 8д.

Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

Ленинский пр-т, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 21, 25/1, 39.

С 16 по 22 июня.

ул. Ленинградская, 26а;

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74;

Ленинский пр., 105/2, 117, 117а;

ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;

ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;

ул. Порт-Артурская, 19, 21;

ул. Брусилова, 3 В.

С 23 по 30 июня.

ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 28, 33;

ул. Димитрова, 102, 137;

ул. Обручева, 16;

ул. Ржевская, 9, 9а.

С 15 по 17 июня.

ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул. Иркутская, 15а;

ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17 В, 19а;

ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;

ул. Айвазовского, 2а;

ул. Волгоградская, 45, 47, 49, 51.

С 26 июня по 2 июля.

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул. Дубянского, 1, 12;

ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.

С 25 мая по 3 июня.

ул. Адмирала Чурсина, 7к.

С 1 по 10 июня.

ул. Ильюшина, 13/2;

ул. Адмирала Чурсина, 2, 4, 6, 8;

пер. Калашникова, 1, 2, 4, 6, 8;

ул. Шидловского, 3.

Коминтерновский район.

С 16 по 23 июня.

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул. Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

пр-т Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

ул. 9 Января, 87, 110;

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Геращенко, 1, 3, 4;

ул. Загородная, 7, 7а, 15;

ул. Керамическая, 31, 33, 42;

ул. Подклетенская, 19, 21;

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;

пер. Автогенный, 9, 11а, 21;

ул. Багрицкого, 1;

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;

ул. Электросигнальная, 4;

ул. Красных Зорь, 38;

ул. Солнечная, 23, 27, 10;

Московский пр-т, 28, 30.

С 16 по 29 июня.

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

Московский пр-т, 44а, 48д, 52;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;

пер. Славы, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

пер. Ученический, 1.

С 30 июня по 13 июля.

ул. Транспортная, 79, 81, 83;

ул. Советская, 53;

ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

пер. Автогенный, 13, 15, 17;

ул. Лидии Рябцевой, 47/1.

С 26 мая по 8 июня.

ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б, 34.

С 16 по 23 июня.

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

Московский пр-т, 44а, 48д, 52;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;

пер. Славы, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а.

С 30 июня по 13 июля.

ул. Транспортная, 79, 81, 83;

ул. Советская, 53.

С 25 мая по 8 июня.

ул. Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;

.Политехнический, 14.

С 28 мая по 6 июня.

Беговая, 2/2, ⅔.

С 24 июня по 3 июля.

пер. Здоровья, 88а.

С 16 по 25 июня.

ул. Миронова, 39;

ул. Антонова-Овсеенко, 41.

С 5 по 14 июня.

Московский пр-т, 175.

С 5 июня по 14 июня.

ул. Шишкова, 146.

С 18 по 27 июня.

ул. Шишкова, 146 В.

С 30 июня по 9 июля.

ул. 45 Стрелковой дивизии, 64/2, 64/2к1.

С 8 июня по 19 июня.

9 Января, 170;

ул. 9 Января, 304а, 304б.

С 22 июня по 3 июля.

Московский пр-т, 120.

Московский пр-т, 122.

Московский пр-т, 124.

С 16 по 25 июня.

ул. Пескова, 3;

ул. Загоровского, 13к1, 13к2, 13к3.

С 29 июня по 8 июля.

Московский пр-т, 197.

С 15 июня по 28 июня.

Московский пр-т, 13/1, 13/2.

С 1 по 14 июня.

Московский пр-т, 132.

С 15 по 28 июня.

б-р Олимпийский, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17.

Советский район.

С 26 июня по 2 июля.

ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

пр-т Патриотов, 1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

С 23 по 30 июня.

ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168 ₽, 168с, 168у;

ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26б, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;

ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 17;

ул. Междуреченская 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и.

С 1 по 3 июня.

ул. Антакольского, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Земнухова, 18а, 20а;

ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;

ул. Олеко Дундича, 23, 25;

пр-т Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;

ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;

Фестивальный б-р, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;

ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

С 27 мая по 9 июня.

ул. Машиностроителей, 82;

ул. 9 Января, 113а, 113б.

С 30 июня по 13 июля.

ул. Тепличная, 20б.

С 25 мая по 7 июня.

ул. Берег реки Дон, 8, 18, 23, 40, 44;

ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.

С 28 мая по 6 июня.

ул. Пирогова, 35, 37, 39, 41.

С 26 мая по 4 июня.

ул. Тепличная, 26а, 26ж, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12;

ул. Чуйская, 7, 9;

ул. Берег реки Дон, 26/1.

29 мая по 7 июня.

ул. Ключникова, 2.

С 23 июня по 2 июля.

ул. Берег реки Дон, 29Е, 29 В.

С 9 июня по 18 июня.

ул. Тепличная, 6А, 6 В, 8Б.

С 8 по 19 июня.

ул. Космонавтов, 23в: ул. Космонавтов, 23 В к.1.

ул. Семилукская, 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 175.

С 16 по 25 июня.

ул. Ключников, 14к3, 14к4.

С 9 по 18 июня.

ул. Шибилкина, 1, 3, 9.

Центральный район.

С 30 июня по 7 июля.

ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25 Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34;

ул. Большая Стрелецкая, 20д;

.ул. Станкевича, 45.

С 16 по 29 июня.

ул. Карла Маркса, 31;

ул. Кости Стрелюка, 16а.

ул. Ушинского, 8;

ул. Тимирязева, 21, 23а;

ул. Ломоносова 92, 94;

ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а.

С 30 июня по 13 июля.

ул. Советская, 2, 4.

16 по 29 июня.

ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 36а, 38а.

С 30 июня по 13 июля.

ул. Морозова, 10, 12;

ул. Тимирязева, 10, 12, 12б;

ул. Ломоносова, 87;

ул. Докучаева, 9.

Со 2 июня по 15 июня.

б-р Олимпийский, 8.

С 26 мая по 4 июня.

ул. Ломоносова, 114/36.

С 28 мая по 6 июня.

Рабочий пр-т, 40.

С 27 мая по 5 июня.

ул. Березовая роща, 54/2.

С 25 мая по 5 июня.

ул. Алексеевского, 25.

С 10 по 19 июня.

ул. Ломоносова, 114/г, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 114/19.

С 26 мая по 8 июня.

ул. Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116а, 116б, 116 В, 118.

С 19 по 28 июня.

ул. Алексеевского, 27.

Ленинский район.

С 16 по 29 июня.

ул. 30-летия Октября, 56, 64;

ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. Матросова, 127, 135;

ул. Кривошеина, 1;

ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.

С 1 по 3 июня.

ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

ул. 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

ул. Пограничная, 1, 2;

ул. Войкова, 6, 17, 19;

ул. Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

ул. 3 Интернационала, 35, 57, 59;

ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2 В, 3, 3а, 3б;

ул. Куколкина, 33;

ул. Пушкинская, 11а, 15;

ул. Свободы, 37, 45;

ул. Фридриха Энгельса, 63;

ул. Донбасская, 3.

С 20 мая по 2 июня.

ул. Одесская, 66а, 66б, 66 В.

С 19 мая по 1 июня.

ул. Фридриха Энгельса, 74; ул. Никитинская, 49, 49а; ул. Свободы, 22.

С 25 мая по 5 июня.

ул. Краснознаменная, 57/2;

ул. Краснознаменная, 57/5.

C 17 по 26 июня.

ул. 9 Января, 54в;

ул. Революции 1905 года, 80 г.

С 16 по 25 июня.

ул. Революции 1905 года, 80Б, 80 В.

С 26 мая по 8 июня.

ул. Моисеева, 75.