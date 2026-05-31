Красноярцев приглашают в бесплатные июньские походы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Центр путешественников приглашает всех желающих в походы.
Каждую среду горожане могут отправиться в мини-путешествие «Закат на Сопках». Увидеть закат можно будет с высоты 500 метров со Второй и Николаевской сопок. Старт в 19:30 от второго визит-центра экопарка «Гремячая грива».
Дополнительно 3 июня инструкторы «Центра путешественников» опробуют новый формат мини-похода под названием «Лесотерапия». Участники на 90 минут откажутся от телефонов и разговоров, чтобы проникнуться атмосферой леса.
4 июня пройдет «Ночная городская экскурсия» по локациям Красноярска, связанным с легендами и тайнами. Еще одна ночная экскурсия «Стрит-арт» по центру города пройдет 27 июня. Во время нее участники узнают больше о граффити, муралах и других виды уличного творчества.
С 5 июня продолжатся «Пятницы на подъеме» — утренние прогулки на 3 километра по Торгашинскому хребту. Начало в 7:00, продолжительность составит полтора часа.
7 июня в честь Дня эколога специалисты «Центра путешественников» проведут сразу два похода в микрорайоне Удачный. Первый маршрут пройдет по Старой лестнице в районе остановки «Радиосвязь» до видовки «Уютная», второй — до грота «Бабайка» и видовки № 7.
9 июня красноярцев приглашают на прогулку с географом по эко-парку «Гремячая грива» в честь Дня России. Участники узнают об особенностях этой местности.
В продолжение знакомства с эко-парком 14 июня горожане смогут отправиться в поход вместе с Владимиром Плотниковым, основателем молодежного центра «Центр путешественников». Протяженность маршрута составит 10 километров.
21 июня пройдет поход «Прогулка по Центральным». Участники смогут полюбоваться Столбами, узнать больше о национальном парке и культуре столбизма.
Финальным событием июня станет поход «Малый беркут» в последнее воскресенье месяца, 28 июня. Маршрут пройдет по национальному парку «Красноярские Столбы» с посещением скал Малый беркут и ТакМак.
Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация является обязательной, отмечает пресс-служба. Она открывается в 19:00 за три дня до события. Путешественники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Подробное расписание походов и ссылки на регистрацию можно найти в сообществе молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krascp).
