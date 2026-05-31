В Хабаровске День защиты детей отметят бесплатным посещением зоосада и концертами

1 июня в Хабаровске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Юных горожан ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы и встречи с писателями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, с 11:00 до 18:00 зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева (0+) могут бесплатно посетить ребята, не достигшие 17 лет. В программе — зажигательный концерт творческих коллективов города, насыщенная игровая программа, аквагрим, а также показательное кормление альпак и ламы.
В это же время на пешеходной зоне возле Дальневосточной государственной научной библиотеки развернётся интерактивное праздничное мероприятие «Счастливое детство» (6+). Посетителей ждут книжная выставка, мастер-класс, встреча и автограф-сессия с известным детским писателем Еленой Неменко.
В 11:00 состоится праздничное мероприятие «Мы вместе» в краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина (6+). Юных читателей встретят любимые сказочные герои, будут организованы творческие площадки, мастер-классы, книжная выставка. Кроме того, до 18:00 в КДД «Русь» будет открыта тематическая выставка детского изобразительного искусства.
Все мероприятия проводятся бесплатно и рассчитаны на семейное посещение. Организаторы приглашают жителей и гостей краевой столицы провести первый день лета вместе с детьми ярко и насыщенно.
