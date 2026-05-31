В Хабаровске День защиты детей отметят бесплатным посещением зоосада и концертами

Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, с 11:00 до 18:00 зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева (0+) могут бесплатно посетить ребята, не достигшие 17 лет. В программе — зажигательный концерт творческих коллективов города, насыщенная игровая программа, аквагрим, а также показательное кормление альпак и ламы.