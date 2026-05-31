Имеют ли юридическую силу гражданский и церковный браки в России?

«В правой системе РФ понятия “гражданский брак” и “церковный брак” отсутствуют, эти слова — бытовщина (повседневность), народное обозначение неузаконенных семейно-брачных отношений. Российское государство признает только государственную регистрацию брака и создание семьи», — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
В ст.38 Конституции РФ закреплено: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». А в ст.10 Семейного кодекса РФ установлено, что «Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния» (ЗАГСах), а «Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния».
Сожительство.
В повседневной жизни термин «гражданский брак» употребляют при совместном проживании мужчины и женщины, совместном ведении домашнего хозяйства — но это не брак, а сожительство. Такое проживание (сожительство) не образует семьи и не порождает семейных прав и обязанностей — семья должна быть зарегистрирована в ЗАГСе, тогда она получает государственное признание и соответствующие льготы, помощь и поддержку всех её членов, включая детей.
И это не просто идеологическая позиция государства — оформить семейные отношения в госоргане — это условие предоставления семье гарантий государства. Правовые режимы для семьи и для сожительства — разные и по отношению к собственности (имуществу), и по оказанию помощи родителям и детям (отцовство, алименты), и по наследованию, и по долгам (ипотека, кредиты), и по многим другим вопросам.
Даже если сожители ведут общее хозяйство, покупают вещи, берут кредиты и живут вместе десятилетиями, права партнеров кардинально отличаются.
С точки зрения закона, сожительство (фактические семейные отношения) никогда автоматически не становится браком, независимо от того, сколько лет пара живет вместе. В России и большинстве стран признаются только отношения, официально зарегистрированные в государственных органах.
Обряд венчания.
Обряд венчания в церкви сам по себе, независимо от того, где он проводился — в России или за рубежом, — также не имеет юридической силы, то есть не является «церковным браком», не порождает семейно-брачных отношений. Этот красивый ритуал многим нравится, он не запрещен, но не является бракосочетанием. Кто-то полагает, что венчание духовно укрепляет узы отношений — это личная позиция, внутренняя идеология веры.
Многие не знают, что Российская церковь не проводит обряд венчания без предварительной регистрации в органах ЗАГСа.
Таким образом, для государства законным будет считаться только тот брак, который подтвержден официальным свидетельством, выданным в ЗАГСе.
Как отстоять права.
В России нет автоматического признания продолжительного или бесконфликтного сожительства семейно-брачными отношениями, но судебная практика позволяет защитить права сожителей. Суд может признать имущество совместной собственностью, если сожители докажут, что они вели общее хозяйство и вкладывали личные средства в его приобретение (например, строительство дома или покупку квартиры). Для более детальной защиты своих прав пары могут заранее заключить у нотариуса договор о долевой собственности.
Признание брака, заключенного за пределами России (в том числе в религиозной форме), зависит от законов страны, где проходила церемония:
в некоторых странах (например, в Великобритании, Дании или Греции) религиозный брак имеет полноценную юридическую силу и регистрируется государственными органами. Такой брак будет признан и в РФ (согласно ст. 158 Семейного кодекса РФ);
если страна требует обязательной светской регистрации, а пара прошла только обряд венчания, то такой брак не будет признан законным ни за границей, ни в России.
Итак, важно понимать: в РФ юридическую силу имеет только союз, оформленный государством. Венчание, никакие религиозные обряды или фактическое совместное проживание (так называемый «гражданский брак») правовых последствий не несут.