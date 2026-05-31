Имеют ли юридическую силу гражданский и церковный браки в России?

Обряд венчания в церкви сам по себе, независимо от того, где он проводился — в России или за рубежом, — также не имеет юридической силы, то есть не является «церковным браком», не порождает семейно-брачных отношений. Этот красивый ритуал многим нравится, он не запрещен, но не является бракосочетанием. Кто-то полагает, что венчание духовно укрепляет узы отношений — это личная позиция, внутренняя идеология веры.