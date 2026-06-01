Пермяки запечатлели яркую радугу после дождя

Сегодня утром и днём в Перми сохранялась солнечная погода, местами с переменной облачностью. Однако во второй половине дня прошёл кратковременный дождь, который быстро сменился прояснениями.
После осадков жители города увидели и запечатлели появление радуги. На небе одновременно выглянули одна яркая и одна чуть менее проявленная арки. Читатели «КП-Пермь» поделились с редакцией красочными фотографиями.
По данным наблюдений, осадки носили локальный и кратковременный характер, существенного ухудшения погодных условий не отмечалось.
