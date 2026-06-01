Абитуриенты смогут подобрать вуз по шансам поступления на «Госуслугах»

Для этого на портале в 2026 году запустили отдельный сервис «Подбор вуза», который позволяет по разным параметрам предварительно оценить желаемое учебное заведение.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В 2026 году для поступающих в вузы запущен отдельный сервис «Подбор вуза», который позволяет по разным параметрам предварительно оценить не только желаемый вуз, но и свои шансы на поступление. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Появился отдельный сервис — “Подбор вуза”. И в этом году абитуриенты могут им воспользоваться. По разным параметрам предварительно посмотреть, в какой вуз не только они хотели бы поступить, но и как соотносится их шансы. Это тоже важный момент», — сказал Фальков в интервью «Вестям».

Фальков добавил, что основным каналом подачи документов в 2026 году будут «Госуслуги» и суперсервис «Поступи онлайн». «Ну, конечно, можно также традиционно прийти в любой университет лично, подать документы, либо отправить по почте. Информационные системы университетов в этом году мы не используем», уточнил он.

Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
