Абитуриенты смогут подобрать вуз по шансам поступления на «Госуслугах»

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В 2026 году для поступающих в вузы запущен отдельный сервис «Подбор вуза», который позволяет по разным параметрам предварительно оценить не только желаемый вуз, но и свои шансы на поступление. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Появился отдельный сервис — “Подбор вуза”. И в этом году абитуриенты могут им воспользоваться. По разным параметрам предварительно посмотреть, в какой вуз не только они хотели бы поступить, но и как соотносится их шансы. Это тоже важный момент», — сказал Фальков в интервью «Вестям».
Фальков добавил, что основным каналом подачи документов в 2026 году будут «Госуслуги» и суперсервис «Поступи онлайн». «Ну, конечно, можно также традиционно прийти в любой университет лично, подать документы, либо отправить по почте. Информационные системы университетов в этом году мы не используем», уточнил он.