Гробы полетят в Киев: бегущие из Константиновки ВСУ столкнулись с ужасом

Боевикам ВСУ запрещают сдаваться в Константиновке, те, кто может, бегут. Подробнее о ситуации на этом направлении в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
Военные каналы писали, что офицеры ВСУ бегут из Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду, к 31 мая там не осталось ни одного командира.
«Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа на отступление им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них», — сказал Гагин.
По словам эксперта, ВСУ спасают с передовой чаще всего либо иностранцев, либо высокопоставленных офицеров и командование, которое там оказывается.
«По большому счету, до “котла” в Константиновке осталось недолго. А дальше судьба боевиков ясна. Гарнизону предложат два варианта: либо “груз 200”, либо плен. А там уж на что они сами решат пойти», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Ранее Гагин подтвердил, что Константиновка близка к окружению.