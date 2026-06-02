В Хабаровском крае начался сезонный завоз топлива в северные районы на 2026 год

В Хабаровском крае ведется подготовка к северному завозу. В отдаленные районы и округ планируется поставить порядка 35 тысяч тонн жидкого и твердого топлива. Это обеспечит стабильную работу коммунальной энергетики и комфортные условия для более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В настоящее время ведется погрузка угля для Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Объем подготовленного к отправке твердого топлива составляет порядка 7 тысяч тонн. Отправка запланирована на ближайшие дни. Также планируется отправка 8 тыс. тонн нефтепродуктов в эти районы», — рассказал заведующий сектором топливообеспечения минЖКХ края Дмитрий Кириченко.
В середине июня в порту г. Советская Гавань запланирована погрузка партии угля и моторных масел. В настоящее время все ресурсы накоплены в порту. В течение периода навигации 2026 года в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ будет доставлено 4 тысяч тонн угля и 16 тысяч тонн нефтепродуктов.
Контроль за поставками топливно-энергетических ресурсов для нужд коммунальной энергетики северных районов края ведет министерство жилищно-коммунального хозяйства края совместно с региональным оператором поставок топлива ООО «Межрайтопливо» и Единым морским оператором.
«С 2026 года край вошел в пилотный проект и заключил соглашение об организации морской доставки топлива с Единым морским оператором АО “Росатом Арктика”, которым будет осуществляться централизованная морская перевозка топлива во все отдаленные районы края», — отметила заместитель министра — начальник финансово-экономического управления Ольга Салафонова.
Плановое завершение всех поставок по северному завозу намечено на 20 октября. Своевременная доставка топливно-энергетических ресурсов позволит обеспечить бесперебойное тепло— и электроснабжение потребителей в отдаленных территориях Хабаровского края, создав надежную основу для прохождения предстоящего отопительного сезона.
