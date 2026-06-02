Добивают базы США: смертоносная операция стражей Ирана вызвала панику

Политолог Шаповалов оценил, перерастет ли обмен ударами между США и Ираном в полномасштабную войну. Подробнее — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, как будет складываться обстановка на Ближнем Востоке в связи с усилением атак со стороны США и Ирана.

США и Иран обменялись ударами, которые затронули военные объекты на территории Исламской Республики и Кувейта. Армия США ударила по радарам и пунктам управления дронами Ирана в целях «самообороны». Корпус стражей исламской революции в то же время заявил о нанесении удара по американской авиабазе, предположительно использовавшейся для атаки на телекоммуникационную вышку на иранском острове Сирик.

«Иран уже ответил ударом по американской базе. Иран готов отвечать на все американские удары», — сказал Шаповалов.

По мнению политолога, возможно несколько сценариев развития событий.

«Возможен как сценарий эскалации, то есть перехода к новому полномасштабному конфликту, так и сценарий переговоров и прекращения конфликта. На мой взгляд, истина будет где-то посередине. Нужно понимать, что США не готовы к полномасштабной войне. Как показала практика предыдущего этапа, американцы рассчитывали на блицкриг, но он не удался. У США нет ни ресурсов, ни времени. Поэтому, скорее всего, американская тактика будет состоять из перемежающихся переговоров и попыток военного шантажа. Но к активной фазе боевых действий американцы не перейдут из-за отсутствия возможностей и гарантий того, что Иран может быть повержен военным путем», — подытожил Шаповалов.

