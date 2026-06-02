В Красноярском крае насчитали более 127 тысяч дошколят

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам 2025 года в детские сады ходили 127,4 тысячи маленьких детей. Из них 22,7 тысячи — малыши младше трех лет.
В начале 2025−2026 учебного года в школах региона обучались 367,5 тысячи человек, посчитали аналитики Красноярскстата.
Самыми популярными направлениями дополнительного образования стали социально-гуманитарные программы — их посещали 169,2 тысячи детей. Немного уступили художественные направления, где занимались 167,1 тысячи человек. Еще 155,6 тысячи детей выбрали физкультурно-спортивные программы. Технические направления посещали 74,8 тысячи детей, естественно-научные — 72,3 тысячи, туристско-краеведческие — 22,7 тысячи.