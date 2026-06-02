Звезда «Папиных дочек» Карпович впервые вышла замуж

Актриса Мирослава Карпович, знакомая зрителям по роли Маши в популярном сериале «Папины дочки», впервые вышла замуж. Об этом она проинформировала своих подписчиков в Instagram*.
На своей странице в социальной сети артистка разместила фотографии с торжественного мероприятия и сообщила о своем новом статусе.
«Семья. Жена. P. S. Для особо любопытных, муж не артист», — написала Карпович.
Весной в сети уже расходились слухи о возможной помолвке актрисы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.