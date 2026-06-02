Санавиация экстренно доставила в Пермь двух тяжелобольных двухлетних детей

Реаниматологи санитарной авиации экстренно доставили в Пермь двух тяжелобольных двухлетних детей, чьим жизням угрожала опасность.
В региональном Министерстве здравоохранения рассказали, что в Соликамске ребёнок выпал из окна и получил тяжёлые травмы. В реанимации его состояние стабилизировали, однако для полноценной диагностики, включая КТ и МРТ, ребёнка нужно было оперативно перевести в Краевую детскую клиническую больницу. Второй вызов поступил из Лысьвы. В больницу привезли ребёнка, у которого возникли осложнения на фоне сахарного диабета. Промедление грозило отёком мозга, поэтому было решено тоже перевезти его в краевой центр.
Обоих детей эвакуировали одним бортом: вертолёт сначала полетел в Соликамск, а затем в Лысьву. Всё время на связи были педиатры детской клинической больницы, так как их состояние нужно было постоянно контролировать. Лысьвенскому малышу постоянно проводили интенсивную инфузионную терапию, а ребёнку из Соликамска требовалось обезболивание.
В итоге в больницу детей доставили успешно. Сейчас малыша с сахарным диабетом уже перевели из отделения реанимации, второй ребёнок тоже проходит лечение.