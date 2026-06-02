Эксперт Антонова рассказала, когда в сочинении ЕГЭ можно употреблять сленг

По ее словам, даже при описании в сочинении современной коммуникации школьнику следует подбирать нейтральные синонимы. «Вместо “краш” можно сказать “предмет восхищения”, “кринж” — заменить на “неловкость”, например. Эксперт точно снизит балл, если ребенок пишет: “Мой краш поступил в университет”, — пояснила Антонова. Она добавила, что использование сленговой речи в сочинении расценивается экспертами как речевая ошибка, поэтому ребенок может потерять баллы, например по критерию “Соблюдение речевых норм”. Она также напомнила, что единый государственный экзамен проверяет владение нормами литературного русского языка. “[Эксперты] снижают баллы, если ребенок использует слова сленговые, это сразу же стилистически сниженная лексика в письменной речи. Это недопустимо, тем более недопустимо для сочинения, которое претендует на высокий балл”, — подытожила Антонова.