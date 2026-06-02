В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления: о чем говорит новый законопроект

Депутат Миронов: россияне должны оплачивать отопление только по счетчикам.

Источник: Комсомольская правда

Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета. Вне зависимости от решение общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутат Сергея Миронова, который рассмотрят в Госдуме 2 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект закона предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс РФ и, как отметил автор инициативы, призван исправить сложившуюся ситуацию. Миронов отметил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительные критерии отключения отопления после того, как многие россияне пожаловались на температуру 28−30 градусов тепла в квартирах при том, что на улице термометр показывает +25 градусов.

Эксперт напомнил, что отключение отопления возможно только при условии, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше восьми градусов тепла.