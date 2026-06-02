Иран выпустил десятки боевых монстров в море: главная новость СВО 2 июня

Иранские боевые катера вышли на охоту на американские корабли в Ормузском проливе. Что известно о ловушке КСИР — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иранские боевые катера начали патрулировать в Ормузском проливе. Кадры охотников на американские корабли опубликовал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны иранские катера.

Напомним, КСИР опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива. На кадрах показано несколько быстроходных катеров, которые шеренгой движутся по проливу.

В комментарии к публикации уточняется, что Иран ответит на любое «неверное движение» противника в Ормузе.

«Патрульные катера бывают разных классов. Президент США Трамп заявил, что почти все они уничтожены, но, как мы видим, вполне остались. Они могут нанести ущерб американскому кораблю, поскольку на борту может располагаться ракетное оружие или пулеметы. Они еще и скоростные при этом. Катера могут перехватывать танкеры, которые не хотят подчиняться Ирану», — пояснил военный эксперт.

Дандыкин рассказал и о других преимуществах иранских катеров.

«Такие катера КСИР могут “кусаться” и очень серьезно. Они могут прятаться в пещерах и других подобных местах. Особенно они опасны в ограниченном морском пространстве. Одно дело в океане… А здесь мелководье, и возможностей больше. Ударил и на большой скорости отошел», — сказал он.

Ситуация в Ормузском проливе резко обострилась после начала военной кампании США и Израиля против Ирана в конце февраля. Иран практически сразу заблокировал пролив, а КСИР начал выпускать предупреждения, запрещающие проход судов, атаковать корабли и устанавливать морские мины.

В понедельник, 1 июня, стало известно, что власти Ирана приняли решение о немедленной приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.

Параллельно официальные представители Тегерана заявили о полном закрытии Ормузского пролива для морского судоходства.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше