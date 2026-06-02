В Красноярске прошел региональный этап фестиваля ГТО для школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На минувших выходных в Красноярске прошел региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников.

Источник: НИА Красноярск

В соревнованиях приняли участие более 250 ребят в возрасте от 12 до 15 лет из 34 муниципальных образований, отличившиеся в отборочных соревнованиях.

Юные физкультурники состязались в испытаниях на силу, выносливость и гибкость, а также соревновались в плавании и спортивной эстафете ГТО.

По итогам определили победителей и призеров как в личных, так и в командных соревнованиях, отмечает пресс-служба крайспорта.

Командное первенство.

Многоборье ГТО:

1 место — ЗАТО г. Зеленогорск.

2 место — Енисейский МО.

3 место — ЗАТО г. Железногорск.

Эстафета ГТО:

1 место — Енисейский МО, время — 3:10,87.

2 место — Шушенский МО, время — 3:12,72.

3 место — ЗАТО г. Зеленогорск, время — 3:12,75.

Лучшие результаты в личном первенстве позволят сформировать команду Красноярского края для участия во всероссийском старте ГТО среди школьников, который пройдет в октябре в Международном детском центре «Артек».