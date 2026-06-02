В ГД напомнили, что долг по алиментам будет копиться даже у безработного

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отсутствие работы не освобождает от обязанности родителя платить алименты ребенку, приставы будут считать их размер исходя из средней зарплаты по стране и впоследствии будут взыскивать долг при появлении у должника дохода. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
«Должник думает: я нигде не работаю, и ничего мне не будет. Будет. Пристав посчитает долг из средней зарплаты по стране. Это 90−100 тыс. в месяц. Четверть от этой суммы — 20−25 тыс. Умножьте на 12 месяцев, на 5, на 10 лет. Получаются сотни тысяч, а то и миллионы рублей. И этот долг будет висеть на должнике, пока он не заплатит», — подчеркнул депутат.
По словам Свищева, суды встают на сторону взыскателей, если должник скрывается, то его объявят в розыск. Долги при этом будут взиматься с имущества или же с пенсии, наследства, продажи квартиры. «Алименты будут удерживаться в первую очередь», — сказал он.
Депутат посоветовал в случае невыплаты алиментов сначала обратиться в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, если оно еще не возбуждено, или о расчете задолженности, если производство уже идет. Затем нужно предоставить приставу все известные сведения о должнике: место работы, адрес, номера телефонов, сведения об имуществе. Если должник не работает, пристав обязан рассчитать задолженность исходя из средней заработной платы по РФ.
«Если пристав бездействует или неверно рассчитал долг, подать жалобу старшему приставу или обратиться в суд. Судебная практика подтверждает, что расчет задолженности исходя из средней зарплаты является законным и обоснованным. Если должник скрывается, требовать от пристава объявления его в розыск. После обнаружения должника взыскание будет продолжено», — отметил Свищев.