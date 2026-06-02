В Хабаровском крае выпустили в естественную среду 11 млн мальков кеты

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края в Тихое озеро выпустили 11 млн мальков кеты. Экологическую акцию провело одно из крупнейших частных предприятий региона в сфере пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей, сообщает комитет рыбного хозяйства краевого правительства.
Каждый крошечный «новосёл» весит всего около 1,5 грамма. До выпуска молодь содержали в 80 специальных садках, где рыба успела окрепнуть перед выходом в естественную среду. Теперь малькам предстоит пройти самый важный путь — адаптироваться в водоёме и вырасти.
Такие выпуски помогают поддерживать популяцию тихоокеанских лососей и сохранять рыбные ресурсы края. Для прибрежных территорий это особенно важно — кета остаётся не только ценным промысловым видом, но и частью привычного уклада жизни местных жителей.
Если молодь успешно приживётся, через несколько лет она может вернуться уже взрослой рыбой. Тогда результат сегодняшней работы почувствуют и специалисты рыбной отрасли, и рыбаки, которые ждут богатых подходов лосося.