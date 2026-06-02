За 4 сигнальных патрона подростку в Хабаровском крае оштрафовали на 120 тыс

Прокуратура добилась наказания для магазина и директора.

В Хабаровском крае в Амурске по постановлению прокурора к административной ответственности привлечены юридическое лицо и директор магазина «Охотник», где несовершеннолетнему продали пиротехнические изделия.

Как сообщает Прокуратура Хабаровского края, проверка показала: в марте 2026 года в магазине ООО «Тигрис» подростку, не достигшему 16 лет, продали четыре сигнальных патрона. Реализация такой продукции несовершеннолетним запрещена.

По итогам рассмотрения материалов суд назначил наказание по ст. 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена законом. Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей.

Нарушение выявила Амурская городская прокуратура в ходе проверки.

Продажа пиротехники подросткам — из тех случаев, где формальность закона быстро становится вопросом безопасности, а не только торговли: один неверный шаг может закончиться совсем не административным протоколом.