За 4 сигнальных патрона подростку в Хабаровском крае оштрафовали на 120 тыс

В Хабаровском крае в Амурске по постановлению прокурора к административной ответственности привлечены юридическое лицо и директор магазина «Охотник», где несовершеннолетнему продали пиротехнические изделия.
Как сообщает Прокуратура Хабаровского края, проверка показала: в марте 2026 года в магазине ООО «Тигрис» подростку, не достигшему 16 лет, продали четыре сигнальных патрона. Реализация такой продукции несовершеннолетним запрещена.
По итогам рассмотрения материалов суд назначил наказание по ст. 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена законом. Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей.
Нарушение выявила Амурская городская прокуратура в ходе проверки.
Продажа пиротехники подросткам — из тех случаев, где формальность закона быстро становится вопросом безопасности, а не только торговли: один неверный шаг может закончиться совсем не административным протоколом.