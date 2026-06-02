В Анапе обнаружили древний перстень с изображением царицы Египта

В Анапе при раскопках нашли бронзовый перстень с портретом египетской царицы Арсинои III. Артефакт массивный, с овальным щитком и тщательно выгравированной прической. Ученые выяснили, что подобные перстни находили на Боспоре и в Закубанье, что говорит о давних связях региона с Египтом.

Источник: «Группа усадеб Воскресенское 6». Хозяйственная яма 4. Перстень бронзовый. Рисунки И.В. Рукавишниковой, фото Д.В. Бейлина

В Анапе в ходе раскопок группы усадеб «Воскресенское 6» обнаружен бронзовый перстень с портретом египетской царицы Арсинои III. Сведения о находке опубликованы в журнале «Проблемы истории, филологии, культуры».

Перстень представляет собой массивное изделие с овальным щитком, выполненное из свинцово-оловянистой бронзы. На щитке изображена голова, шея и часть плеч царицы. Голова повернута влево, на шее видны складки края греческого хитона.

С особой тщательностью выполнена прическа: вертикальные, слегка изогнутые узкие валики переходят на затылке в большой пучок с округлыми выступами. Как отмечается, данные выступы могли быть завитыми локонами, головками заколок или обмотками из нитей с бусами.

Принадлежность изображения Арсиное III подтверждается аналогиями на монетах. Как сообщается, всего найдено шесть подобных перстней. Три из них происходят с Боспора, в том числе один из окрестностей Горгиппии и один из Пантикапея. Еще три кольца обнаружены в меотских могильниках Закубанья.

Перстни с изображением Арсинои III свидетельствуют о давних связях Боспорского царства и Египта.

Существуют различные версии появления таких украшений на северном побережье Черного моря: от возвращения наемников с египетской службы до дипломатических даров за поставки хлеба. Использование подобных перстней на Боспоре указывает на стремление местной элиты или наемников следовать египетской политической моде.

Арсиноя III — египетская царица из династии Птолемеев, правившая около 220−204 годов до нашей эры. Она была дочерью Птолемея III Эвергета и Береники II. Предположительно, родилась между ноябрем 246 и июнем 245 годов до нашей эры.

В октябре-ноябре 220 года до нашей эры царица вышла замуж за своего брата Птолемея IV. В 217 году до нашей эры она сопровождала его в битве при Рафии в Палестине против Антиоха Великого. По некоторым данным, Арсиноя могла командовать частью пехотной фаланги.

Царица умерла в 204 году до нашей эры. Согласно наиболее распространенной версии, она пережила супруга, скончавшегося летом 204 года, но вскоре была убита придворными, стремившимися контролировать малолетнего наследника Птолемея V. Источники расходятся в деталях: Полибий и Юстин упоминают различные сценарии — от прямого приказа Птолемея IV до гибели во дворцовом пожаре.

