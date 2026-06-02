В Калининградской области появилась комиссия по искусственному интеллекту

Новый орган будет координировать проекты, связанные с разработкой и использованием ИИ в Калининградской области. Среди задач — внедрение таких технологий в экономику, социальную сферу и госуправление, а также оценка возможных рисков. Отдельное направление — образование. Комиссия займётся применением нейросетей в учебном процессе, подготовкой педагогов и предложениями по правовому регулированию сферы.