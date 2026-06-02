В Калининградской области появилась комиссия по искусственному интеллекту

В Калининградской области создали межведомственную комиссию по развитию искусственного интеллекта. Её возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, пишут на сайте регионального правительства во вторник, 2 июня.
Документ подписал глава региона. Заместителем председателя стала вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова. Работу выстроят с учётом указа президента России Владимира Путина.
Новый орган будет координировать проекты, связанные с разработкой и использованием ИИ в Калининградской области. Среди задач — внедрение таких технологий в экономику, социальную сферу и госуправление, а также оценка возможных рисков. Отдельное направление — образование. Комиссия займётся применением нейросетей в учебном процессе, подготовкой педагогов и предложениями по правовому регулированию сферы.
«Наша главная задача — максимально эффективно и безопасно внедрять технологии искусственного интеллекта во все сферы — от экономики до госуправления. Комиссия станет единым центром, который будет синхронизировать усилия министерств, ведомств, организаций. Это позволит выработать единую стратегию и убрать бюрократические барьеры», — отметил глава области.
Региональные власти ранее рассказывали, в каких министерствах чиновники уже используют искусственный интеллект.