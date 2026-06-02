Кабмин утвердил правила сбора краснокнижных растений и выдачи разрешений на него

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ своим постановлением утвердило правила сбора растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ, а также правила выдачи разрешений на оборот таких растений и грибов. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сбор или заготовка растений и грибов, занесенных в красные книги, согласно правилам, допускается в исключительных случаях. Это научные исследования, культивирование растений для последующего возврата в природную среду либо их сохранение при угрозах природного или техногенного характера, строительство объектов федерального и регионального значения, а также предотвращение угрозы жизни и здоровью граждан.
Право заниматься таким сбором получают специализированные организации, каковыми могут выступать и индивидуальные предприниматели. На них возлагаются определенные обязанности, в том числе предоставление отчета в Росприроднадзор в течение 60 календарных дней после окончания мероприятий. Орудия сбора должны обеспечивать избирательность действий с сохранением естественных популяций растений.
В правилах выдачи разрешений на такой вид деятельности говорится, что разрешения выдает Росприроднадзор. Заявитель должен подать в эту службу заявление в письменном или электронном виде с предоставлением полных сведений о себе, с указанием конкретных растений, в том числе их латинских названий, место оборота, предполагаемый срок, объем и орудия труда, условия транспортировки и содержания растений. Подаются также материалы, обосновывающие необходимость сбора (например, программы исследований или документы на строительство).
Решение о выдаче разрешения или отказе в нем принимается в течение 15 рабочих дней, а начиная с 1 сентября 2027 года — в течение 10 рабочих дней. Запись о разрешении заносится в реестр разрешений, который Росприроднадзор ведет в электронном виде в интернете.
Постановление не содержит признания утратившими силу прежних документов.