Кабмин утвердил правила сбора краснокнижных растений и выдачи разрешений на него

В правилах выдачи разрешений на такой вид деятельности говорится, что разрешения выдает Росприроднадзор. Заявитель должен подать в эту службу заявление в письменном или электронном виде с предоставлением полных сведений о себе, с указанием конкретных растений, в том числе их латинских названий, место оборота, предполагаемый срок, объем и орудия труда, условия транспортировки и содержания растений. Подаются также материалы, обосновывающие необходимость сбора (например, программы исследований или документы на строительство).