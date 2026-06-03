Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Владивостока 5 июня будет ограничена продажа алкоголя

Предпринимателям Владивостока напоминают об ограничениях на продажу алкоголя во время проведения массовых мероприятий.

Источник: НИА Владивосток

Так, 5 июня с 09:00 до 18:00 на центральной площади города состоится акция «Один день с полицией России».

На мероприятии будут организованы выставка служебных автомобилей и экипировки, показательные выступления, работа кинологов и экспертов-криминалистов, отмечает пресс-служба мэрии.

Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.