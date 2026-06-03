В центре Владивостока 5 июня будет ограничена продажа алкоголя

Так, 5 июня с 09:00 до 18:00 на центральной площади города состоится акция «Один день с полицией России».
На мероприятии будут организованы выставка служебных автомобилей и экипировки, показательные выступления, работа кинологов и экспертов-криминалистов, отмечает пресс-служба мэрии.
Ограничения вводятся в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Согласно документу, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания.