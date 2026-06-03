Всецело преданный делу. Лучшая память о Юрии Смехове — воплощение его идей

Себряковский цементный завод — единственный в российской отрасли, команде которого удалось провести масштабное техническое перевооружение без остановки предприятия и перейти от мокрого к энергоэффективному сухому способу производства продукции.
Движение вверх.
Инициаторами модернизации предприятия в своё время стали учредители АО «Себряковцемент» и, в частности, Юрий Маркович Смехов. Он прожил не очень долгую, но интересную и насыщенную жизнь. Его путь стал примером того, какие дела и память можно оставить после себя.
Юрий Маркович не просто состоялся как профессионал — он стал примером целеустремлённости, умения превращать возникающие вызовы и трудности в отличные результаты. Он зарекомендовал себя талантливым руководителем, которому по силам добиваться важных намеченных целей.
Жизнь Юрия Марковича Смехова была тесно связана с Михайловкой, в которую он приехал с родителями в 1954 году. Он учился в средней школе № 4. После окончания вуза и службы в армии вернулся в город, чтобы начать трудовой путь.
Его карьера началась с должности прораба, но уже в 1976 году он возглавил трест «Волгоградгражданстрой» — одно из крупнейших предприятий региона, в котором трудились почти три тысячи человек. По сей день объекты, построенные трестом «ВГС», служат людям.
В начале 80-х годов Ю. М. Смехова направили на учёбу в академию народного хозяйства при Совете Министров СССР, после успешного окончания которой его назначили начальником главка министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР.
Умение видеть перспективу, принимать смелые, но выверенные решения позволили Юрию Марковичу подняться до высот министерского уровня: в 1985 году его ждало новое назначение — он стал первым заместителем министра жилищно-гражданского строительства РСФСР.
На всех постах он показал себя грамотным специалистом, сумел стать эффективным руководителем. Многолетняя и самоотверженная работа заслуженного строителя России Юрия Марковича Смехова была отмечена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, медалью «За доблестный труд», многочисленными ведомственными отличиями. Его награды — это свидетельства эпохи, когда труд был делом чести каждого.
Время реформ.
В начале 90-х годов в стране наступило время экономических реформ. Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР реорганизовали.
В эти непростые времена Юрий Маркович проявил себя как настоящий стратег: он основал и возглавил АО «Росгражданреконструкция», принял активное участие в судьбе Себряковского цементного завода.
С его именем себряковцы связывают реализацию масштабных проектов по кардинальному обновлению предприятия. Техническому перевооружению «Себряковцемента», его перспективам на будущее Юрий Маркович уделял самое пристальное внимание.
Он понимал, что энергоёмкий и устаревший мокрый способ производства цемента — это путь в никуда. Благодаря его широкому кругозору, компетентности, настойчивости и вере в прогресс, завод совершил настоящий рывок в будущее. Масштабное перевооружение, которое он инициировал вместе с учредителями, помогло превратить «Себряковцемент» в современное предприятие, коллектив которого взял на вооружение новые технологии и сейчас выпускает конкурентоспособную продукцию.
Главные специалисты предприятия всегда находили общий язык с Ю. М. Смеховым по важным вопросам, прислушивались к его мудрым советам. Он умел отыскивать решения там, где другие видели тупик, умел поддержать и помогал выйти из лабиринта проблем.
Реализуя мечты.
Лучшей памятью о Юрии Марковиче себряковцы считают реализацию его незавершённых идей. Сегодня коллектив продолжает работы по техническому перевооружению и модернизации предприятия, чтобы успешно реализовать планы и мечты, которыми был полон этот яркий и талантливый человек. Обновление производственных мощностей предприятия за эти годы стало философией себряковских цементников.
Земляки помнят Ю. М. Смехова как человека, всецело преданного своему делу. За заслуги перед малой родиной ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Михайловки».
Юрий Маркович мог бы сделать ещё очень многое для развития завода и города, но 2 июня 2017 г. его не стало. Его уход — невосполнимая утрата для всех, кто знал его, кто долгие годы работал с ним.
Свою жизнь Юрий Маркович Смехов прожил достойно. Он оставил такие плоды добрых дел, которые всегда будут сильнее смерти. Светлая память о нём навсегда сохранится в благодарных сердцах себряковских цементников и земляков, с которыми его свела судьба.
Коллектив АО «Себряковцемент».