По проекту «Москва — область» открыли еще три автобусных маршрута

Один из маршрутов свяжет станцию метро «Ховрино» с микрорайоном Подрезково города Химки, а два других — станцию метро «Алтуфьево» с городом Долгопрудным и селом Троицким. Там будут ходить современные автобусы: одна машина среднего класса вместимости — на маршруте № 1465, две большого класса — на маршруте № 1302 и еще девять — на маршруте № 1572.