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По проекту «Москва — область» открыли еще три автобусных маршрута

Один из них свяжет станцию метро «Ховрино» с микрорайоном Подрезково в Химках.

Три новых автобусных маршрута проекта «Москва — область» открылись 30 мая в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Один из маршрутов свяжет станцию метро «Ховрино» с микрорайоном Подрезково города Химки, а два других — станцию метро «Алтуфьево» с городом Долгопрудным и селом Троицким. Там будут ходить современные автобусы: одна машина среднего класса вместимости — на маршруте № 1465, две большого класса — на маршруте № 1302 и еще девять — на маршруте № 1572.

«Проект “Москва — область” — это пример интеграции маршрутов в единую транспортную систему самой большой агломерации нашей страны. По поручению Сергея Собянина с середины прошлого года открываем маршруты автобусов, которые соединяют ближайшее Подмосковье со станциями метро внутри МКАД. Благодаря проекту ежедневные поездки в столицу и обратно становятся более комфортными, а расписание предсказуемым», — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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