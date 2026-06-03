Продать с торгов группу «Донской антрацит» не удалось

Продавцы прав требований и акций АО «Лучшее решение», которые владеют угольными предприятиями «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит», не получили ни одной заявки на публичных торгах. Об этом сообщает «Ъ». Соответствующая информация была опубликована на площадке «Новые информационные системы» во вторник, 2 июня.