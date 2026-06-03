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Продать с торгов группу «Донской антрацит» не удалось

Продавцы прав требований и акций АО «Лучшее решение», которые владеют угольными предприятиями «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит», не получили ни одной заявки на публичных торгах. Об этом сообщает «Ъ». Соответствующая информация была опубликована на площадке «Новые информационные системы» во вторник, 2 июня.

Продавцы прав требований и акций АО «Лучшее решение», которые владеют угольными предприятиями «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит», не получили ни одной заявки на публичных торгах. Об этом сообщает «Ъ». Соответствующая информация была опубликована на площадке «Новые информационные системы» во вторник, 2 июня.

Лот состоял из прав требования Сбербанка и права требования «Лучшего решения» из вексельных обязательств, размер которых в отчетности оценивается в 2,75 млрд руб.

Совокупные запасы «Обуховской» и «Донского антрацита» оцениваются в 97,3 млн тонн. Угольные активы ранее входили в группу ДТЭК Рината Ахметова (является членом объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ).