В пермском филиале «Россети Урал» уточнили свою позицию к проекту новых Правил благоустройства в Перми

Напомним, Администрация Перми разработала изменения Правил благоустройства города. Они предполагают новые требования к внешнему виду фасадов и крыш капитальных, а также некапитальных зданий на территории города. Согласно проекту документа, будет запрещено размещение на зданиях воздушных линий связи и других линий, а также воздушно-кабельных переходов. Вывод линий на главные фасады должен обеспечиваться путем прокладки подземным способом, а при размещении на фасадах зданий они должны располагаться в коробах и лотках в цветовом решении фасадов.