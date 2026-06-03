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В Татарстане наградили лидеров санитарного двухмесячника

В числе лучших — Высокогорский и Альметьевский районы.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс «Эковесна», проходивший во время санитарного двухмесячника в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», завершился в Татарстане. По его итогам были награждены лучшие муниципалитеты региона, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

По итогам конкурса первое место в категории «Муниципальные районы» (центр — поселок/село) занял Высокогорский район, а в категории «Муниципальные районы» (центр — город) — Альметьевский район. В то же время в номинации «Городские округа» лучшими стали Набережные Челны.

Также победители будут определены в номинациях «Экосемья», «Экопомощник», «Экообъединение», «Экокоманда» и «Экопартнеры». Их объявят позже в июне.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.