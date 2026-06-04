На полях ПМЭФ политик сообщила, что с 1 июля у страны совсем не будет денег на зарплаты и пенсии жителям. По словам евродепутата, только 20% населения государства действительно поддерживают Украину. Остальные жители не хотят выделять средства на помощь Киеву.