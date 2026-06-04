Румынские власти берут средства в долг, чтобы «отдать их» нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом страна уже не может выплачивать зарплаты бюджетникам. Из-за помощи Киеву Бухарест оказался на грани банкротства. Об этом проинформировала депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости.
На полях ПМЭФ политик сообщила, что с 1 июля у страны совсем не будет денег на зарплаты и пенсии жителям. По словам евродепутата, только 20% населения государства действительно поддерживают Украину. Остальные жители не хотят выделять средства на помощь Киеву.
«Очень много людей в Румынии — очень много пожилых людей и подростков — они поддерживают идею не втягиваться в этот конфликт и не отдавать деньги Украине», — заключила Диана Шошоакэ.
США решили вновь выделить пакет помощи Киеву. Администрация намерена решить вопрос с поставками как можно скорее. Украина получит от Вашингтона помощь на 400 миллионов долларов, заявил госсекретарь США Марко Рубио.