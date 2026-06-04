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Под Новосибирском начали трассировку 4-го этапа Восточного обхода

В Новосибирской области дан старт подготовительным работам на маршруте четвёртого этапа Восточного обхода.

Источник: Соцсети

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, новый участок дороги возьмёт начало на 49-м километре федеральной трассы, после чего будет проведена его масштабная реконструкция и расширение до четырёх полос вплоть до границы с Алтайским краем.

Проектная документация на части этого маршрута уже успешно прошла государственную экспертизу, а работы по подготовке проектов для оставшихся участков планируется завершить до конца текущего года.

Эта магистраль станет важным транспортным узлом, выполняя роль дублёра автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Её главная задача — перенаправить транзитные потоки, следующие со стороны Барнаула и Бийска в направлении Кемеровской области, в обход Новосибирска, что позволит существенно разгрузить городские подъезды. В перспективе дорога будет соединена с Северным обходом, обеспечив удобный выезд на федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Общая протяжённость всего обхода составит около 84 километров.