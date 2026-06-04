Под Новосибирском начали трассировку 4-го этапа Восточного обхода

Эта магистраль станет важным транспортным узлом, выполняя роль дублёра автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Её главная задача — перенаправить транзитные потоки, следующие со стороны Барнаула и Бийска в направлении Кемеровской области, в обход Новосибирска, что позволит существенно разгрузить городские подъезды. В перспективе дорога будет соединена с Северным обходом, обеспечив удобный выезд на федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Общая протяжённость всего обхода составит около 84 километров.