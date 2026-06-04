Бывший приморский депутат и бизнесмен осуждены в Хабаровске за контрабанду древесины на 1,7 млрд

В Хабаровске вынесен приговор двум жителям Приморья по уголовному делу о контрабанде древесины на сумму свыше 1,6 млрд рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении находящихся в международном розыске двух жителей Приморского края. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой)», — говорится в сообщении.
Один из обвиняемых до 2022 г. являлся депутатом Законодательного Собрания Приморского края, а второй руководителем крупной компании, осуществлявшей в Приморье деятельность в сфере лесозаготовок. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в Генпрокуратуре России.
Суд установил, что в период с 2015 г. по 2019 г. обвиняемые, осуществляли руководство деятельностью двух организованных групп, совместно с другими соучастниками реализовали схему незаконного перемещения через таможенную границу в КНР автомобильным и железнодорожным транспортом древесины на сумму свыше 1 млрд 692 млн рублей путем недостоверного декларирования товаров от имени ряда юридических лиц, руководимых номинальными директорами.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимым наказание в зависимости от роли каждого в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. и 950 тыс. руб., с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами сроком на 2 и 3 года.
Имущество обвиняемых общей стоимостью более 311 млн рублей конфисковано в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил. В отношении четырех соучастников криминальной деятельности ранее вынесены обвинительные приговоры.