Бывший приморский депутат и бизнесмен осуждены в Хабаровске за контрабанду древесины на 1,7 млрд

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимым наказание в зависимости от роли каждого в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. и 950 тыс. руб., с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами сроком на 2 и 3 года.